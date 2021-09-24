Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 сентября 2021 года выросло до свыше 530 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 532 тыс. 149 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 514 тыс. 561 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1266 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4102 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1946 человек, число смертей от COVID-19 – на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 603 теста. Всего в стране проведено 8 млн 414 тыс. 751 тест.