Более 230 тыс. рублей обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения не доплатили руководители двух гродненских предприятий по производству мебели. Нарушения законодательства установлены управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на протяжении 2018-2021 годов руководители компаний (отец и сын) для минимизации затрат и увеличения получаемой прибыли уплачивали обязательные страховые взносы только с части выплаченной своим работникам заработной платы. В отдельных случаях страховые взносы за работников не уплачивались вовсе.

Установлено, что обязательные страховые взносы уплачивались не полностью за более чем 20 работников предприятий.

Причиненный государству ущерб составил более 230 тыс. рублей.

В отношении директоров частных предприятий возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.