В январе-августе 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 13,7 млн тонн грузов, или 94,7% к январю-августу 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1625,2 млн тонно- километров, или 102% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот в январе-августе 2021 г. составил 597,3 млн пассажиро-километров, или 88,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 93,1 млн человек, или 92,2% к январю-августу 2020 г.