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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УПАЛИ НА 5,3%
13:33 27.09.2021
В январе-августе 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 13,7 млн тонн грузов, или 94,7% к январю-августу 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1625,2 млн тонно- километров, или 102% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот в январе-августе 2021 г. составил 597,3 млн пассажиро-километров, или 88,5% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 93,1 млн человек, или 92,2% к январю-августу 2020 г.
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