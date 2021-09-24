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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2020 ГОДА НАХОДИТСЯ НА 23 МЕСТЕ
13:05 27.09.2021
В мировом рейтинге продовольственной безопасности 2020 года Беларусь находится на 23 месте среди 113 государств (в 2019 г. страна занимала 36-ю позицию). Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, Россия в рейтинге на 24 месте, Казахстан - 32, Азербайджан - 56, Узбекистан - 83, Таджикистан - 85, Польша - на 25, Испания - на 26, Венгрия - на 36, Болгария 44, Украина - на 54 месте.
Потребность населения республики в мясных и молочных продуктах обеспечивается в полной мере за счет продукции собственного производства. Производство мяса в республике на душу населения превышает на 38,4% его потребление, молока и молочных продуктов - в 3,4 раза: производство молока на душу населения составляет 828 кг/чел при потреблении 244 кг/чел; производство мяса - 137 кг/чел при потреблении 99 кг/чел.
Уровень самообеспечения по мясу - 134,9%, по молоку - 244%.
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