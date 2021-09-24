|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ АДВОКАТЫ И НОТАРИУСЫ 30 СЕНТЯБРЯ ОКАЖУТ БЕСПЛАТНУЮ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ
12:47 27.09.2021
В столице 30 сентября пройдет акция по оказанию населению бесплатной правовой помощи.
Организаторы мероприятия – главное управление юстиции Минского облисполкома совместно с Минской областной нотариальной палатой, Минской областной коллегией адвокатов.
Как сообщает Национальный правовой портал, за консультацией можно обращаться с 11.00 до 13.00 (ул. К.Либкнехта, 68, 1 этаж, каб. 104).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2021
Курсы в банках
на 27.09.2021
Конвертация в банках
на 27.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте