ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ АДВОКАТЫ И НОТАРИУСЫ 30 СЕНТЯБРЯ ОКАЖУТ БЕСПЛАТНУЮ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ

12:47 27.09.2021 В столице 30 сентября пройдет акция по оказанию населению бесплатной правовой помощи. Организаторы мероприятия – главное управление юстиции Минского облисполкома совместно с Минской областной нотариальной палатой, Минской областной коллегией адвокатов. Как сообщает Национальный правовой портал, за консультацией можно обращаться с 11.00 до 13.00 (ул. К.Либкнехта, 68, 1 этаж, каб. 104).