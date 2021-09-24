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ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ ДОЛЖНЫ ВЫРАСТИ НА 2% - МИНЭКОНОМИКИ


12:28 27.09.2021

Доходы населения в 2022 году должны вырасти на 2%. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков.

"Одна из задач на следующий год связана с ростом доходов населения. Планируется увеличить доходы на 2%. При этом уровень средней номинальной заработной платы составит Br1551 в целом по экономике, а в реальном секторе — более Br1600", - сказал Александр Червяков.
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