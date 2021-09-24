В январе-августе 2021 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 8380,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,5% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 96,4%, в обрабатывающей промышленности – 106,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,2%.