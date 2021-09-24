ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД ОТПРАВИЛ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ РАПСОВОГО МАСЛА В ИЗРАИЛЬ

12:00 27.09.2021 Минский маргариновый завод отправил первую партию рапсового масла в Израиль. Об этом сообщает Telegram-канал Белгоспищепрома. Согласно информации, предприятие заключило контракт на поставку 200 тонн продукции. «Уже отправлено два 40-футовых контейнера и до конца октября планируется отправить еще пять», - говорится в сообщении.