|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД ОТПРАВИЛ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ РАПСОВОГО МАСЛА В ИЗРАИЛЬ
12:00 27.09.2021
Минский маргариновый завод отправил первую партию рапсового масла в Израиль. Об этом сообщает Telegram-канал Белгоспищепрома.
Согласно информации, предприятие заключило контракт на поставку 200 тонн продукции.
«Уже отправлено два 40-футовых контейнера и до конца октября планируется отправить еще пять», - говорится в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2021
Курсы в банках
на 27.09.2021
Конвертация в банках
на 27.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте