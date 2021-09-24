ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 1,6%

11:46 27.09.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-август 2021 года в текущих ценах составил 8481,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 1,6% к уровню января-августа 2020 г.