На технико-экономическом совете ОАО «Гродно Азот» рассмотрен ряд мероприятий инвестиционной программы 2021-2022 гг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в трехмесячный срок будет завершена работа по аккредитации поверочной лаборатории. Этот шаг позволит на пятилетку обеспечить порядок в сфере законодательной метрологии по промышленной безопасности. Также будет произведена модернизация блока бытовых помещений и доработана схема наружного пожаротушения главного корпуса филиала «Завод Химволокно».

На будущий год в программу заложена комплексная автоматизация цеха карбамида-4, модернизация узла приема-выдачи конденсата в цехе капролактам-1 и другие работы, выполнение которых поспособствует техническому усовершенствованию производства.

Среди масштабных проектов – замена системы контроля управления доступом в ОАО «Гродно Азот» и филиале «Завод Химволокно». Работу поручено провести в течение полугода в один этап с заменой оборудования на КПП и установкой его в цехах.

Некоторые мероприятия инвестпрограммы решением ТЭС перенесены на иной срок исполнения. Так, замена насосных агрегатов в цехе ОПСВ будет производиться в 2022 году в связи с долгосрочными поставками оборудования. Изменен в этом же цехе и срок реализации проекта «Модернизация ограждения территории БХО». Завершение работ по объекту ожидается в сентябре 2022 года.

ТЭС рассмотрел возможность выпуска новой продукции, проанализировав заинтересованность и потребность в азотных удобрениях с добавками агропромышленного комплекса страны и зарубежных потребителей.