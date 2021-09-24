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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГРОДНО АЗОТЕ В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ЦЕХА КАРБАМИДА-4
10:56 27.09.2021
На технико-экономическом совете ОАО «Гродно Азот» рассмотрен ряд мероприятий инвестиционной программы 2021-2022 гг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в трехмесячный срок будет завершена работа по аккредитации поверочной лаборатории. Этот шаг позволит на пятилетку обеспечить порядок в сфере законодательной метрологии по промышленной безопасности. Также будет произведена модернизация блока бытовых помещений и доработана схема наружного пожаротушения главного корпуса филиала «Завод Химволокно».
На будущий год в программу заложена комплексная автоматизация цеха карбамида-4, модернизация узла приема-выдачи конденсата в цехе капролактам-1 и другие работы, выполнение которых поспособствует техническому усовершенствованию производства.
Среди масштабных проектов – замена системы контроля управления доступом в ОАО «Гродно Азот» и филиале «Завод Химволокно». Работу поручено провести в течение полугода в один этап с заменой оборудования на КПП и установкой его в цехах.
Некоторые мероприятия инвестпрограммы решением ТЭС перенесены на иной срок исполнения. Так, замена насосных агрегатов в цехе ОПСВ будет производиться в 2022 году в связи с долгосрочными поставками оборудования. Изменен в этом же цехе и срок реализации проекта «Модернизация ограждения территории БХО». Завершение работ по объекту ожидается в сентябре 2022 года.
ТЭС рассмотрел возможность выпуска новой продукции, проанализировав заинтересованность и потребность в азотных удобрениях с добавками агропромышленного комплекса страны и зарубежных потребителей.
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