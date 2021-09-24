В январе-июле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1603,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,9% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1439,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 124,8 тыс. тонн, молока – 499,3 тыс. тонн, яиц получено 227,8 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,6% молока и 77,9% производства яиц.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 530,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 171,3 тыс. голов. Численность свиней составила 126,3 тыс. голов.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 97,6% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2020 г. – 90,3%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 852,5 тыс. тонн при средней урожайности 26,8 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 856,6 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 546,9 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 14,9 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13,7 центнера.