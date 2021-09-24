В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли приняли проект профессионального стандарта «Бариста» в ходе заседания группы по вопросам отраслей торговли и общественного питания Секторального совета квалификаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по итогам заседания принято решение направить проект профессионального стандарта «Бариста» для утверждения в Министерство труда и социальной защиты.

Таким образом, в ближайшее время в отрасли общественного питания появится современная и одна из наиболее востребованных профессий – «Бариста».