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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРИНЯЛО ПРОЕКТ СТАНДАРТА ПРОФЕССИИ «БАРИСТА»
10:41 27.09.2021
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли приняли проект профессионального стандарта «Бариста» в ходе заседания группы по вопросам отраслей торговли и общественного питания Секторального совета квалификаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по итогам заседания принято решение направить проект профессионального стандарта «Бариста» для утверждения в Министерство труда и социальной защиты.
Таким образом, в ближайшее время в отрасли общественного питания появится современная и одна из наиболее востребованных профессий – «Бариста».
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