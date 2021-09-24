ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ В БЕЛАРУСИ НАРАСТИЛИ ТЕМП ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

10:15 27.09.2021 За январь-август 2021 года организациями системы Минсельхозпрода обеспечен рост объемов переработки животноводческого сырья: молока на 1%, скота переработано на уровне прошлого года. Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в молочной промышленности темп роста производства товарной продукции составил 111,3%, в физическом объеме к анализируемому периоду прошлого года: сыров жирных – 103%, масла животного – 98%, цельномолочной продукции – 100%, сухого цельного молока – 152%, молочных консервов – 88%, сухой молочной сыворотки –107%. За январь-август 2021 года темп роста производства мясокомбинатами товарной продукции составил 114,9%, в физическом объеме к аналогичному периоду прошлого года произведено: говядины - 105,2%, колбасных изделий - 107,4%. Темп роста производства мясных полуфабрикатов по мясокомбинатам системы Минсельхозпрода за январь-август 2021 года составил 123,5%. На складах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядина, свинина), мясных консервов, масла животного, молочных консервов для удовлетворения спроса населения на продукты.