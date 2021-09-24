За январь-июль 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,3%, рентабельность продаж – 6,21%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 3460,2 млн рублей, в том числе просроченная – 981,2 млнрублей, или 28,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 6270,9 млн рублей, в том числе просроченная – 1116,5 млн. рублей, или 17,8% от общего объема кредиторской задолженности.