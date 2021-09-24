Затянувшийся сев озимых культур и замедление темпов уборки урожая картофеля, в некоторых районах - сахарной свеклы, а также кукурузы на силос обсуждались 24 сентября на встрече Лукашенко с министром сельского хозяйства и продовольствия Иваном Крупко.

В итоге, Лукашенко поручил правительству, Минсельхозпроду совместно с главами областей активизировать сельскохозяйственные работы и, если возможно, вести сев озимых в том числе до позднего вечера, а где имеется возможность, и ночью. Задача номер один - посеять озимые в течение недели.

Министру и правительству через неделю предстоит на совещании отчитаться о конкретных результатах проделанной работы.