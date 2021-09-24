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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В АВГУСТЕ НА 8,5 РУБЛЯ
09:11 27.09.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в августе 2021 г. составила 1463,2 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В июле 2021 г. средняя зарплата была 1471,7 рубля.
Таким образом, в августе она выросла по сравнению с июлем на 8,5 рубля, или на 0,6%.
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