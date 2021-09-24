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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ИТ-КОМПАНИЯ «А2 КОНСАЛТИНГ» СТАЛА 10-М УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ «ИСКРА»
18:30 24.09.2021
СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и ООО «А2 Консалтинг» подписали 23 сентября 2021 года меморандум о сотрудничестве в рамках программы «Искра».
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», Меморандум о сотрудничестве в рамках программы «Искра» заключен в целях выявления проектов и клиентов, потенциально возможных для реализации совместных проектов по консалтингу и автоматизации деятельности не только стартапов, но и резидентов парка на базе BI-платформ.
ИТ-компания «А2 Консалтинг» стала 10-м участником программы «Искра».
А2 Консалтинг – ведущий ИТ-интегратор систем бизнес-аналитики в Республике Беларусь. Компания А2 Консалтинг предлагает индивидуальные решения на базе мировых BI платформ (Qlik, Tableau, Power BI), а также собственные пакетные аналитические решения и сквозную интеграцию с популярными учетными, торговыми, e-commerce, логистическими, ERP и финансовыми системами.
С момента основания реализовано более 350 приложений бизнес-анализа для крупнейших игроков рынка и разработаны современные хранилища данных для заказчиков.
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