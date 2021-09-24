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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ВОШЕЛ В ТОП–300 ЛУЧШИХ ВУЗОВ ПО ОЦЕНКЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ


18:12 24.09.2021

БГУ вошел в ТОП–300 лучших вузов мира по оценке работодателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, обновленная версии британского рейтинга QS GER (Quacquarelli Symonds Graduate Employability Rankings) вышла 23 сентября. Согласно ее данным БГУ впервые за пять лет вошел в группу 251-300, переместившись с прошлогодних позиций 301-500.

БГУ продолжает оставаться единственным белорусским вузом, который представлен в международной рейтинговой таблице, хотя три отечественных университета были изучены организаторами.

QS GER определяется следующими индикаторами: репутация университета среди работодателей, сотрудничество вуза с работодателями, профессиональные достижения выпускников, организации взаимодействия работодателей со студентами вуза и уровень трудоустройства выпускников. По показателю «Уровень трудоустройства выпускников» БГУ признан 79 в мире, а по индикатору «Репутация университета среди работодателей» БГУ занял 216 место.

Всего в этом году были проанализированы данные 679 самых известных вузов из 30 000 существующих в мире.

Верхние места в рейтинге заняли Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Калифорнийский университет Лос-Анджелеса. Среди университетов стран СНГ и ближайших соседей Беларуси в рейтинг попали 14 российских университетов (лидирует МГУ с позицией в диапазоне 121-130), пять казахских вузов (Национальный университет Казахстана Аль-Фараби, 201-250), два из Латвии (Университет Латвии и Рижский технический университет в группе 201–250), два эстонских вуза (Университет Тарту и Таллиннский технологический университет в группе 301-500), три литовских университета (Университет Вильнюса, 301-500), четыре польских вуза (Варшавский университет, 181-190), два украинских вуза (Национальный университет Киева им. Т.Шевченко, 301-500).

БГУ входит в 1,0% лучших университетов мира согласно мировым рейтингам. Университет представлен в 10 глобальных и 7 предметных, но ориентир держит на «большую тройку». В QS БГУ занимает 295 место, U.S.News – 367, в предметном Шанхайском рейтинге является единственным белорусским вузом и размещается в диапазоне 201-300. Электронная библиотека БГУ входит в тройку лучших университетских репозиториев в мире.
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