ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО БЖД 29 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»

17:52 24.09.2021 29 сентября 2021 года заместитель начальника Белорусской железной дороги Сергей Сизин проведет «прямую телефонную линию» по вопросам содержания платформ, остановочных пунктов, переездов, пешеходных переходов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы по заявленной тематике можно будет с 14:00 до 15:00 по телефону +375 (17) 225-24-24.