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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО БЖД 29 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»
17:52 24.09.2021
29 сентября 2021 года заместитель начальника Белорусской железной дороги Сергей Сизин проведет «прямую телефонную линию» по вопросам содержания платформ, остановочных пунктов, переездов, пешеходных переходов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы по заявленной тематике можно будет с 14:00 до 15:00 по телефону +375 (17) 225-24-24.
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