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ЭКОНОМИКА РБ
В ДЕЙСТВИЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УПАКОВКИ В ГОМЕЛЕ МАРТ УСМОТРЕЛО НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ
17:36 24.09.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) завершило антимонопольное расследование по обращению ЗАО «БеллаПак», занимающегося оптовыми продажами, в том числе мешков для неорганических отходов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ЗАО «БеллаПак» обратилось с жалобой, что в январе 2020 года в торговых объектах города Гомеля в реализации появились товары, изготавливаемые УП «Пластпосуда». Данные товары имитировали внешний вид упаковки товаров, реализуемых ЗАО «БеллаПак» в тех же торговых объектах.
По информации, полученной в ходе антимонопольного расследования, начиная с февраля 2020 года, в торговой сети «Светофор» в одних и тех же розничных торговых объектах одновременно могли находиться в реализации как товары производства УП «Пластпосуда», так и товар поставщика ЗАО «БеллаПак».
Установлено, что этикетка (упаковка) суперпрочных пакетов для мусора УП «Пластпосуда» является имитацией внешнего вида этикетки (упаковки) товара конкурента ЗАО «БеллаПак» и способна создать смешение, что является нарушением антимонопольного законодательства.
В действиях УП «Пластпосуда» МАРТ установило наличие факта недобросовестной конкуренции и оснований для вынесения предписания УП «Пластпосуда».
При этом административный процесс в отношении УП «Пластпосуда» не начинался в связи с отсутствием заявления ЗАО «БеллаПак».
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