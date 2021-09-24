Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) завершило антимонопольное расследование по обращению ЗАО «БеллаПак», занимающегося оптовыми продажами, в том числе мешков для неорганических отходов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ЗАО «БеллаПак» обратилось с жалобой, что в январе 2020 года в торговых объектах города Гомеля в реализации появились товары, изготавливаемые УП «Пластпосуда». Данные товары имитировали внешний вид упаковки товаров, реализуемых ЗАО «БеллаПак» в тех же торговых объектах.

По информации, полученной в ходе антимонопольного расследования, начиная с февраля 2020 года, в торговой сети «Светофор» в одних и тех же розничных торговых объектах одновременно могли находиться в реализации как товары производства УП «Пластпосуда», так и товар поставщика ЗАО «БеллаПак».

Установлено, что этикетка (упаковка) суперпрочных пакетов для мусора УП «Пластпосуда» является имитацией внешнего вида этикетки (упаковки) товара конкурента ЗАО «БеллаПак» и способна создать смешение, что является нарушением антимонопольного законодательства.

В действиях УП «Пластпосуда» МАРТ установило наличие факта недобросовестной конкуренции и оснований для вынесения предписания УП «Пластпосуда».

При этом административный процесс в отношении УП «Пластпосуда» не начинался в связи с отсутствием заявления ЗАО «БеллаПак».