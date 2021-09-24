В январе-августе 2021 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 3,2 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, в эксплуатацию 279,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 168,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 60,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 126,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 41,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 14,9% от общего ввода по области.