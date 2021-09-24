Резидент ПВТ «Прувен» совместно с Белорусским государственным медицинским университетом успешно внедрил технологию обучения с помощью виртуальной реальности.

Как сообщает сайт ПВТ, благодаря платформе, разработанной «Прувен», студенты БГМУ получили возможность изучить аускультацию – метод диагностики, заключающийся в выслушивании звуков, образующихся при работе внутренних органов. Теперь будущие врачи слушают сердца и легкие пациентов в виртуальной среде. Данная методика применяется не вместо, а в дополнение к стандартному обучению.

Отработка навыков в виртуальной среде имеет ряд преимуществ, поскольку взаимодействие с реальным пациентом сопряжено с некоторыми неудобствами и даже рисками. Например, на одном человеке можно выслушать только определенные патологии. С большинством патологических звуков со стороны лёгких и сердца студенты могут и не столкнуться во время обучения в университете. К тому же пандемия COVID-19 вносит свои коррективы и существенно ограничивает возможности взаимодействия с потенциальными пациентами.

«Виртуальная реальность лишена этих недостатков. С ее помощью студенты могут оказаться в симуляции реального врачебного кабинета, понять, в каких точках следует выслушивать определенные звуки, понимать их особенности в различных ситуациях», – отметили разработчики «Прувен».

В планах компании – расширение сотрудничества с БГМУ. В будущем студенты смогут оценивать внешние проявления различных заболеваний, а также проводить комплексное клиническое обследование.