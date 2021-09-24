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ЭКОНОМИКА РБ


КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН


16:11 24.09.2021

По результатам контрольно-аналитических мероприятий Комитет государственного контроля Минской области предложил облисполкому принять действенные меры по бесперебойному обеспечению населения торфяным и древесным топливом на предстоящий отопительный сезон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на 30 августа 2021 года в 17 филиалах ГП «Миноблтопливо» было в наличии только 462 т торфобрикета и 5685 куб. м дров. Этого количества достаточно для удовлетворения 132 (7,6%) и 1160 (32%) поступивших от населения заявок. На конец августа торфобрикет отсутствовал в Березинском и Пуховичском филиалах ГП «Миноблтопливо».

Что касается запаса дров, то на 30 августа в Березинском филиале их хватало для выполнения 51 из 275 заявок, в Дзержинском – 99 из 255, в Пуховичском – 108 из 210, в Молодечненском – 44 из 91, в Червенском – 22 из 208 и т.д.

Наличие очередей вызывает обоснованное недовольство жителей, поскольку они вынуждены прибегать к услугам частных организаций. Однако не все граждане имеют возможность приобретать топливо по коммерческим ценам.

Кстати, предельная норма отпуска населению топливных брикетов по фиксированным розничным ценам на одно домовладение составляет 3,5 т, дров – 4,9 куб. м.

По мнению Комитета госконтроля Минской области, местным органам власти следует детально проанализировать сложившуюся ситуацию и принять действенные меры по бесперебойному обеспечению населения топливом, а также проинформировать граждан о принятых мерах.
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