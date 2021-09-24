В Гродненской области розничный товарооборот в январе-августе 2021 г. составил 3821,8 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,4 рубля против 13,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,5% розничного товарооборота области, в январе-августе 2021 г. составил 3345 млн рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-августе 2021 г. оптовый товарооборот составил 2451,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,8% к уровню января-августа 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил 172,7 млн рублей, или 122% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.