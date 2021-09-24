|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1994 СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ
14:51 24.09.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 сентября 2021 года выросло до 526,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 526 тыс. 242 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 510 тыс. 304 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1368 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4066 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1994 человека, число смертей от COVID-19 – на 12.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 32 тыс. 227 тестов. Всего в стране проведено 8 млн 332 тыс. 887 тестов.
Более 1 971 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 559 000 человек прошли полный курс вакцинации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2021
Курсы в банках
на 24.09.2021
Конвертация в банках
на 24.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте