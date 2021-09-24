Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 сентября 2021 года выросло до 526,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 526 тыс. 242 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 510 тыс. 304 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1368 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4066 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1994 человека, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 32 тыс. 227 тестов. Всего в стране проведено 8 млн 332 тыс. 887 тестов.

Более 1 971 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 559 000 человек прошли полный курс вакцинации.