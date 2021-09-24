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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ КОНСОЛИДИРУЕТ УСИЛИЯ ВСЕХ ИНСТИТУТОВ, ГОТОВЫХ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО


14:19 24.09.2021

Министерство экономики старается консолидировать усилия всех институтов, которые готовы поддерживать женское предпринимательство, повышать его потенциал, эффективность, снижать риски – и тем самым вовлекать женщин в предпринимательскую среду. Это отметила сегодня заместитель директора Департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок на пресс-конференции «Женское предпринимательство в Беларуси: расширение возможностей и самозанятость».

«Вместе с партнерами с ПРООН мы планируем реализовать несколько инициатив. Среди них – менторская программа для поощрения предпринимательской инициативы женщин в малых и средних городах. У нее двойная цель. С одной стороны – поддержка женщин в регионах, которые задумываются об открытии своего дела. С другой, развитие экспертного и тренерского сообщества в предпринимательской среде на местном уровне», - сказала она.

По ее словам, также в планах в рамках Недели бизнеса и карьеры для женщин организовать серию образовательных и мотивационных мероприятий, дискуссионных и интерактивных мероприятий.

«Это не новое событие в деловой жизни нашей страны. Похожие инициативы прошли в 2019 и 2020 годах. В прошлом году мероприятия недели были сфокусированы по проблематике адаптации бизнеса к условиям пандемии», – пояснила заместитель директора Департамента по предпринимательству Минэкономики.

Ирина Бабаченок сообщила, что есть намерение в шестой раз поддержать Глобальную планетарную инициативу, проводимую под эгидой ООН, – Всемирный день женского предпринимательства. К ней присоединились 144 государства.

Резюмируя, она отметила, что правительство в лице Министерства экономики Беларуси и иных регуляторов ориентировано на создание благоприятных условий для старта и развития бизнеса без привязки к гендеру.

«По принципу «снизу вверх», то есть от потребностей, выстраивается система стимулирования женской деловой инициативы. Что касается предоставления бизнес-леди особого «пакета» в рамках традиционных мер поддержки, то данный вопрос пока отложен. С одобрения правительства мы планируем вернуться к нему на этапе реформирования институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, которое предполагается осуществить к 2023 году», - сказала Ирина Бабаченок.
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