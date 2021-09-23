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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ОКТЯБРЯ ЗАРПЛАТА НА МТЗ УВЕЛИЧИТСЯ НА 8%
13:47 24.09.2021
Руководство Минского тракторного завода (МТЗ) анонсировало повышение заработной платы на предприятии. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.
«С 1 октября 2021 года заработная плата на МТЗ увеличится на 8%. Об этом нам сообщил генеральный директор Виталий Вовк», - говорится в сообщении.
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