ЭКОНОМИКА РБ

С 1 ОКТЯБРЯ ЗАРПЛАТА НА МТЗ УВЕЛИЧИТСЯ НА 8%

13:47 24.09.2021 Руководство Минского тракторного завода (МТЗ) анонсировало повышение заработной платы на предприятии. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ. «С 1 октября 2021 года заработная плата на МТЗ увеличится на 8%. Об этом нам сообщил генеральный директор Виталий Вовк», - говорится в сообщении.