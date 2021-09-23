В январе-августе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 14,6 млн тонн грузов, или 94,9% к январю-августу 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2 205,6 млн тонно-километров, или 101,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 14,6 млн тонн грузов, или 94,9% к январю-августу 2020 г.

Пассажирооборот в январе-августе 2021 г. составил 485,1 млн пассажиро-километров, или 84,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 69,7 млн человек, или 94,7% к январю-августу 2020 г.