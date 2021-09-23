Возможность создания Республиканской информационно-образовательной среды рассмотрели 23 сентября на заседании коллегии Минобразования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в марте 2019 года в ведомстве была разработана Концепция цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019-2025 годы. Согласно концепции, цифровая трансформация процессов в системе образования включает ряд основных направлений.

Во-первых, развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры системы образования. В Беларуси создана и функционирует отраслевая техническая инфраструктура системы образования. Учреждения образования всех уровней обеспечены средствами информационных технологий (компьютеры, средства мультимедиа и различного вида проекционное оборудование, копировально-множительная техника, системное и прикладное программное обеспечение).

Учреждения образования используют либо имеют возможность использования интернет-услуг и интернет-сервисов: электронная почта, удаленный доступ к интернет-ресурсам, взаимодействие с информационными системами и ресурсами и др.

Во всех учреждениях общего среднего образования открыто 4259 компьютерных классов, используются порядка 98,7 тыс. персональных компьютеров. 99,5% учреждений подключены к сети интернет, 97,3% имеют собственный интернет-сайт. Причем, процесс обновления и наращивания количества компьютерной техники в учреждениях образования будет продолжаться.

В образовательную практику учреждений общего среднего образования внедряется STEM-подход. Разработан проект концепции STEM-образования, предусматривающий реализацию данного подхода в системе допрофильной подготовки и профильного обучения учащихся. Это позволит в системе общего среднего образования формировать у учащихся основы инженерного мышления и ориентировать их на осознанный выбор специальностей по профилю «Техника и технологии».

Во-вторых, формирование современного электронного образовательного контента. Министерством образования разработан единый информационно-образовательный ресурс www.eior.by (ЕИОР) и создан контент с целью учебно-методического обеспечения образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. Назначение ЕИОР – поддержка организации обучения учащихся, которые по каким-либо причинам временно не могут посещать учреждение образования.

С 1 сентября 2021 г. ЕИОР введен в промышленную эксплуатацию, его активно используют педагоги и учащиеся.

В-третьих, построение информационных систем и автоматизация процессов управления. В рамках реализации Концепции цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь проводится работа над созданием республиканской информационно-образовательной среды – РИОС, которая будет представлять собой совокупность автоматизированных информационных систем (ресурсов) в сфере образования, обеспечивающих взаимодействие всех заинтересованных и удовлетворение их информационных потребностей.

Одним из примеров такой автоматизации сегодня является ведение в электронном виде школьных журналов и дневников.

Надо отметить, что текущие и стратегические задачи цифровизации образования решаются через подготовку системы образования к работе в условиях быстрых изменений: внедрение инновационных технологий, изменение образовательных парадигм, гибкое формирование требований и программ.

Развитие в ближайший пятилетний период будет обеспечиваться путем формирования нескольких масштабных проектов, связанных с модернизацией информационно-аналитической системы управления в образовании, ускоренным внедрением информационно-коммуникационных технологий в массовых сегментах образовательной системы («электронное образование»), развитием дистанционных образовательных технологий.