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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВЫРОСЛО НА 18,8%
12:52 24.09.2021
В январе-августе 2021 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 10 839,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 118,8% к уровню января-августа 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 75,7%, в обрабатывающей промышленности – 104,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 255,5% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 109,7%.
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