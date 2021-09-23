В январе-августе 2021 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 10 839,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 118,8% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 75,7%, в обрабатывающей промышленности – 104,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 255,5% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 109,7%.