ЭКОНОМИКА РБ

ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 4,9%

12:33 24.09.2021 На 1 сентября 2021 года на налоговом учете Витебской области состояло 2698 организаций государственного сектора экономики, которые внесли в бюджет 1113,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, количество состоящих на учете организаций по сравнению аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 70, или на 2,5%, при этом поступления в сопоставимых ценах возросли на 52,1 млн рублей, или на 4,9%. Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 73,7%.