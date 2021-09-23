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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 4,9%
12:33 24.09.2021
На 1 сентября 2021 года на налоговом учете Витебской области состояло 2698 организаций государственного сектора экономики, которые внесли в бюджет 1113,6 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, количество состоящих на учете организаций по сравнению аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 70, или на 2,5%, при этом поступления в сопоставимых ценах возросли на 52,1 млн рублей, или на 4,9%.
Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 73,7%.
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