ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 5,4%

12:20 24.09.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-август 2021 г. в текущих ценах составил 10 916,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 5,4% больше к уровню января-августа 2020 г.