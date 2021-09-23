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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОКОЛО 300 БЕЗРАБОТНЫХ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
11:37 24.09.2021
В январе-августе 2021 года 288 человек из числа безработных получили возможность приобрести опыт практической работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, из них в Гомельской области – 92 человека, в Гродненской области – 60 человек, в Брестской области и Могилевской области – по 34 человека, в Минской области – 27 человек, в Минске – 23 и в Витебской области – 18 человек.
Для приобретения опыта практической работы по полученной профессии (специальности) направляются безработные, зарегистрированные в службе занятости, из числа: выпускников учреждений образования, получивших профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование; лиц, прошедших профессиональную подготовку или переподготовку по направлению службы занятости; лиц, длительное время (более 12 месяцев) не работавших в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом.
Трудоустройство безработных для приобретения опыта практической работы по полученной профессии (специальности) может осуществляться в организациях независимо от форм собственности, за исключением организаций, деятельность которых финансируется за счет бюджетных средств, и у индивидуальных предпринимателей.
С безработным заключается срочный трудовой договор на срок от 2 до 6 месяцев.
Нанимателям, предоставляющим рабочие места для трудоустройства безработных для приобретения опыта практической работы, службой занятости частично компенсируются затраты на оплату их труда.
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