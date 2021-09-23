|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ НА 6,9%
11:08 24.09.2021
В январе-августе 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2321,5 млн рублей и сократилось по сравнению с январем-августом 2020 г. в сопоставимых ценах на 6,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2161,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 210,2 тыс. тонн, молока — 952,1 тыс. тонн, яиц получено 291,6 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,8% молока и 79,6% производства яиц.
На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 685,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 221,8 тыс. голов. Численность свиней составила 639,1 тыс. голов.
На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 97,4% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2020 г. — 98,6%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 110,6 тыс. тонн при средней урожайности 35,8 центнера с одного гектара убранной площади.
На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 453,3 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав — 739,6 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 22,1 центнера кормовых единиц, кормов из трав — 14,6 центнеров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2021
Курсы в банках
на 24.09.2021
Конвертация в банках
на 24.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте