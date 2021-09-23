В январе-августе 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2321,5 млн рублей и сократилось по сравнению с январем-августом 2020 г. в сопоставимых ценах на 6,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2161,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 210,2 тыс. тонн, молока — 952,1 тыс. тонн, яиц получено 291,6 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,8% молока и 79,6% производства яиц.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 685,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 221,8 тыс. голов. Численность свиней составила 639,1 тыс. голов.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 97,4% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2020 г. — 98,6%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 110,6 тыс. тонн при средней урожайности 35,8 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 453,3 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав — 739,6 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 22,1 центнера кормовых единиц, кормов из трав — 14,6 центнеров.