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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМАГРОЛИЗИНГ И АГЕНТСТВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУТ СОВМЕСТНО УКРЕПЛЯТЬ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ
10:56 24.09.2021
ОАО «Промагролизинг» и ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности» подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Промагролизинг», целью подписанного документа является взаимовыгодное сотрудничество сторон для обеспечения их эффективной совместной работы с целью развития и укрепления экспортного потенциала Беларуси, продвижения товаров, произведенных в республике, на международные рынки посредством финансовых инструментов ОАО «Промагролизинг», развитие предпринимательской инициативы и деловой активности обществ, создание эффективной системы по организации регулярного обмена опытом и информацией по проектам и программам, в рамках которых может осуществляться совместное сотрудничество сторон.
Задачами меморандума являются установление тесных партнерских отношений между обществами, совместное участие в реализации государственной политики в области использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки экспорта и импорта.
«Взаимодействие в рамках подписанного меморандума позволит консолидировать усилия и действия наших компаний для того, чтобы предложить потребителям оптимальные и экономически выгодные решения, и откроет новые возможности для дальнейшего развития и повышения эффективной деятельности каждой из сторон», - отметили в ОАО «Промагролизинг».
ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности» создано в соответствии с постановлением Совета министров № 284 от 22.05.2021 «О повышении эффективности внешнеэкономической деятельности», в рамках которого будет обеспечиваться комплексная система поддержки экспорта и импорта.
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