ОАО «Промагролизинг» и ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности» подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Промагролизинг», целью подписанного документа является взаимовыгодное сотрудничество сторон для обеспечения их эффективной совместной работы с целью развития и укрепления экспортного потенциала Беларуси, продвижения товаров, произведенных в республике, на международные рынки посредством финансовых инструментов ОАО «Промагролизинг», развитие предпринимательской инициативы и деловой активности обществ, создание эффективной системы по организации регулярного обмена опытом и информацией по проектам и программам, в рамках которых может осуществляться совместное сотрудничество сторон.

Задачами меморандума являются установление тесных партнерских отношений между обществами, совместное участие в реализации государственной политики в области использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки экспорта и импорта.

«Взаимодействие в рамках подписанного меморандума позволит консолидировать усилия и действия наших компаний для того, чтобы предложить потребителям оптимальные и экономически выгодные решения, и откроет новые возможности для дальнейшего развития и повышения эффективной деятельности каждой из сторон», - отметили в ОАО «Промагролизинг».

ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности» создано в соответствии с постановлением Совета министров № 284 от 22.05.2021 «О повышении эффективности внешнеэкономической деятельности», в рамках которого будет обеспечиваться комплексная система поддержки экспорта и импорта.