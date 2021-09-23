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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 12,7%
10:47 24.09.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 101,4%, с декабрем 2020 г. – 112,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 109,2% соответственно, промежуточные товары – 101,5% и 115,4%, потребительские товары – 100,3% и 102,4% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 100,6%, с декабрем 2020 г. – 103,9%, в том числе в растениеводстве – 104% и 105,5% соответственно, животноводстве – 99,7% и 103,3%.
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