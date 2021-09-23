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ЭКОНОМИКА РБ
ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД ПОЛУЧИЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ПРОИЗВОДСТВО ПОСУДЫ С ГЕРОЯМИ ПОПУЛЯРНОГО МУЛЬТФИЛЬМА
10:32 24.09.2021
Добрушский фарфоровый завод получил исключительное право на производство посуды с героями популярного мультфильма.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», персонажи из популярного детского мультсериала «Барбоскины» появятся на продукции Добрушского фарфорового завода: компания и ООО «Студия анимационного кино «Мельница» заключили лицензионный договор с исключительными правами на фарфоровые изделия. Лицензия действует на территории России, Беларуси и Казахстана.
Уже выпущена и совсем скоро появится в продаже посуда с Розой и Малышом, а в ближайшее время выйдут коллекции с Дружком и Лизой.
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