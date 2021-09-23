Добрушский фарфоровый завод получил исключительное право на производство посуды с героями популярного мультфильма.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», персонажи из популярного детского мультсериала «Барбоскины» появятся на продукции Добрушского фарфорового завода: компания и ООО «Студия анимационного кино «Мельница» заключили лицензионный договор с исключительными правами на фарфоровые изделия. Лицензия действует на территории России, Беларуси и Казахстана.

Уже выпущена и совсем скоро появится в продаже посуда с Розой и Малышом, а в ближайшее время выйдут коллекции с Дружком и Лизой.