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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОСТАВИЛА 9,5%


10:00 24.09.2021

За январь-июль 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 12,5%, рентабельность продаж – 9,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 3,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 14,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 7,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 5,9% от общего объема кредиторской задолженности.
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