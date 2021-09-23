Бизнес-сообщество Беларуси выступает против внесения изменений в налоговое законодательство для предпринимателей с 1 января 2022 г. Такая информация прозвучала в ходе круглого стола в Минске 23 сентября.

Во время выступлений неоднократно подчеркивалось, что работа над проектом Налогового кодекса Республики Беларусь в 2021 году, в котором предполагаются радикальные изменения порядка налогообложения субъектов малого бизнеса, проводилась без существенного участия делового сообщества. Разработчики проекта Налогового Кодекса не представили пока никаких обоснований, на основании которых можно было бы уверенно утверждать, что предстоящие изменения в порядке налогообложения не приведут к негативным социально-экономическим последствиям и будут способствовать достижению установленных целей.

В своих выступлениях участники круглого стола отметили, что предстоящие изменения в системе налогообложения могут вызвать высокий уровень потерь для субъектов МСП, а также большие риски потерь бюджета. В числе потенциальных угроз также были названы: прекращение предпринимательской деятельности со стороны большого числа предпринимателей, активизация операций в теневом секторе экономики, снижение уровня конкуренции в ряде секторов экономики, обострение ситуации на потребительском рынке, иммиграция значительного количества экономически активной части населения.

Перечисленные негативные результаты станут возможны, если будет осуществлен ряд подходов к налогообложению, озвученный руководителями министерств финансов, по налогам и сборам, экономики на встречах в областных центрах и в Минске с предпринимательским активом в сентябре 2021 года.

По словам представителей предпринимательских союзов, согласно готовящимся изменениям, индивидуальные предприниматели не смогут применять упрощенную систему налогообложения, а будут платить налог 16% с разницы между доходами и подтвержденными расходами, нельзя будет применять упрощенную систему налогообложения с НДС. При этом упрощенную систему налогообложения смогут применять только юрлица, у которых численность занятых не превышает 15 человек, а объем годовой выручки составляет 1 млн рублей ($400 тыс.).

Бизнес-союзы призывают правительство незамедлительно привлечь к подготовке проекта представителей делового сообщества и только совместно с ними продолжать работу над проектом. Необходимо активно и в полной мере использовать экспертный и практический потенциал делового сообщества, учитывать концептуальные подходы, предложенные его представителями.

У делового сообщества есть пакет конструктивных предложений концептуального характера по формированию проекта Налогового Кодекса и принятию необходимых сопутствующих государственных решений, способных обеспечить наивысший уровень социально-экономического развития страны, повышения объема поступлений в бюджеты при низком уровне негативных последствий.

Бизнес-союзы инициируют перенос сроков проведения налоговой реформы, призывают учесть возможные негативные последствия для собираемости налогов и пересмотреть эти инициативы в сторону либерализации, либо оставить налоги для бизнеса как есть.

Основные подходы будут представлены в резолюции и в письмах, которые будут подготовлены по итогам круглого стола. Резолюция и письма в ближайшие три дня будут отправлены заместителю главы Администрации президента Дмитрию Крутому, первому заместителю председателя Совета министров Николаю Снопкову.