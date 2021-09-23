В Гродненской области цены на продовольственные товары в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2020 г. снизились на 0,1%, с начала года – выросли на 5,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен в августе составил 9,7%. За январь-август 2021 года продтовары подорожали на 8,3% к уровню января-августа 2020 года.

Непродовольственные товары в августе текущего года подорожали по сравнению с июлем на 0,8%, с начала года – на 6,9%. В августе 2021 года к августу 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 9,5%. За январь-август 2021 года к уровню соответствующего периода прошлого года цены выросли на 9,2%.

Цены на услуги в августе 2021 г. по сравнению с июлем снизились на 0,1%, с начала года – увеличились на 5,1%. В августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года услуги подорожали на 7,6%. За январь-август 2021 года рост цен на услуги к уровню января-августа 2020 года составил 8,5%.