В январе-августе 2021 г. организациями всех форм собственности Минской области построено 5,5 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 689 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 246 тыс. квадратных метров общей площади, или 35,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 150,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 442,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 64,2% от общего ввода по области.