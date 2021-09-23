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ЭКОНОМИКА РБ


МТС НАБИРАЕТ НОВУЮ ГРУППУ В ОНЛАЙН-ШКОЛУ ПО ИЗУЧЕНИЮ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ


17:37 23.09.2021

МТС объявляет о старте набора в новую группу онлайн-школы #НаучиСвоихБлизких для людей старшего возраста.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, жители из любого уголка Беларуси смогут бесплатно изучать возможности своих смартфонов и планшетов. Все уроки будут проходить дистанционно на платформе Zoom.

С помощью подготовленных специалистов слушатели курса ознакомятся с базовыми настройками гаджетов, научатся загружать приложения из Play Market, совершать покупки, оплачивать коммунальные услуги и читать новости онлайн, общаться в соцсетях, записываться на прием к врачу в интернете, а также другим мобильным возможностям. Еще освоить онлайн-навыки помогут видеоуроки, специально подготовленные в рамках курса. После прохождения онлайн-теста все учащиеся получат сертификат от МТС.

Школа #НаучиСвоихБлизких была переведена в онлайн-формат около года назад. К вебинарам подключались люди из самых разных городов и населенных пунктов Беларуси: Минска, Гродно, Несвижа, Барановичей, Могилева, Жлобина, Бреста и многих других. Занятия часто проходили вместе с родными и близкими, которые помогали пожилым людям знакомиться с возможностями планшетов и смартфонов.

На бесплатный онлайн-курс по интернет-грамотности можно записаться по ссылке или в офисах МТС.
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