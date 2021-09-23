В Гомельской области втрое увеличили число онлайн-аукционов в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Госкомитете по имуществу.

Комитет «Гомельоблимущество» продолжает сотрудничать с Белорусской универсальной товарной биржей в сфере электронных торгов.

«Электронные торги – удобный инструмент покупки недвижимости как для потенциального покупателя, так и для продавца. В 2021 году областной комитет остается одним из лидеров по организации электронных торгов в стране. За неполные девять месяцев организовано и проведено 27 онлайн-аукционов по продаже 189 лотов. В текущем году на электронной торговой площадке продано 27 объектов. За аналогичный период прошлого года на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи было организовано и проведено 8 онлайн-торгов, на которые выставлялось 106 лотов», – рассказали в комитете.

Первые шаги по внедрению нового вида аукционов в регионе сделаны в 2016 году. В течение первого года практики было проведено 8 таких аукционов, на которые выставлялся 41 лот. В результате был продан один объект в Мозырском районе.

«Несомненным плюсом интернет-торгов для покупателей является экономия времени: регистрация практически полностью проходит в электронном виде, претенденту остается только предоставить документы на биржу, филиалы которой расположены во всех областных городах Беларуси. Участие в торгах проходит удаленно. При этом на бирже реализована такая функция, как стоп-приказ, которая позволяет установить максимальную цену, после чего ставки делает само программное обеспечение», – рассказали в комитете.

На ближайший месяц назначено 8 электронных торгов, на которых можно выбрать подходящий вариант здания из 56 предложений.