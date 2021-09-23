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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ ПРОШЛИ КРУПНЕЙШИЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ТОРГИ МОЛОЧНЫМ СЫРЬЕМ


16:50 23.09.2021

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) провела крупнейшие в 2021 году торги молочным сырьем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе торговой сессии заключено 14 сделок на покупку сырого коровьего молока сортов "Высший" и "Экстра" на сумму более 10 млн BYN. В целом же по итогам восьми месяцев 2021 г. продажи сырого молока через БУТБ выросли на 11%, до 81,3 млн BYN.

Молочное сырье входит в пятерку самых востребованных товаров сегмента АПК, которые реализуются на внутреннем рынке через биржевую площадку. Наибольший интерес к торгам проявляют молокопроизводители, поскольку для них это возможность продать свою продукцию по справедливой рыночной цене, сформированной соотношением спроса и предложения.

"Например, сейчас на внебиржевом рынке за тонну "Экстры" молочная ферма может получить в среднем 80-85 коп., в то время как на биржевых торгах цена доходит до 1 BYN/т и выше. То есть выгода очевидна", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь молокопереработчики приходят на биржу из-за прозрачности торгового механизма, доступа к поставщикам сырья из различных регионов страны и минимального уровня риска.

За эти преимущества они готовы немного переплатить.

За январь-август 2021 г. объем реализации сельхозпродукции на биржевых торгах составил в стоимостном выражении 926 млн BYN, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом на внутреннем рынке пользовались шроты масличных культур, кормовые добавки, мясо и сырое молоко. На экспорт преимущественно поставлялось рапсовое масло, молочная продукция, свекловичный жом и дубленый полуфабрикат "вет-блю".
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