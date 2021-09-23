Бюджет Гродненской области в январе-августе 2021 года пополняли 15,8 тысячи организаций, 28,5 тысячи индивидуальных предпринимателей и 392,0 тысячи физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, в консолидированный бюджет области за январь-август 2021 года поступило 2114,6 млн рублей, выполнение текущего плана обеспечено на 108,6%, в том числе в республиканский бюджет – 939,8 млн рублей, или 112,0%, местные бюджеты – 1174,9 млн рублей, или 106,0%.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,3%, или 2036,3 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 45,6 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 32,6 млн рублей, что составляет 2,2% и 1,5% поступлений соответственно.

Наибольшую долю в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 32,9%, подоходный налог – 20,5% и налог на добавленную стоимость – 17,6%.