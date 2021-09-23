После вмешательства Комитета государственного контроля Могилевской области решена проблема с качеством питьевой воды в агрогородках Мосток и Сухари Могилевского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в этих населенных пунктах в 2020 году были введены в эксплуатацию станции обезжелезивания воды (на эти цели израсходовано соответственно 0,6 млн. и 0,4 млн. рублей бюджетных средств).

Однако станции были построены с отступлением от проектно-сметной документации. Это негативно отразилось на обеспечении качественной питьевой водой жителей агрогородков Мосток и Сухари (численность населения составляет 530 и 590 человек).

Более того, из-за многочисленных недостатков, допущенных при строительстве этих станций, УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» отказывалось их принимать на обслуживание.

После вмешательства госконтролеров был решен вопрос с обеспечением жителей агрогородков Мосток и Сухари питьевой водой, соответствующей санитарным нормам. Работники «Могилевоблводоканала» заменили вышедшие из строя компрессоры, произвели регулировку оборудования, промывку фильтров и централизованной системы водоснабжения населенных пунктов. Вопрос передачи станций обезжелезивания на обслуживание «Могилевоблводоканалу» взят на контроль.

Следует отметить, что в Могилевской области активное строительство станций обезжелезивания воды началось в 2019 году: если раньше возводилось максимум таких 10 станций в год, то в 2019 году построено 33 станции, в 2020 году – 56. На 2021 год запланировано строительство 20 станций обезжелезивания воды, из них 10 – уже построено.