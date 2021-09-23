Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 сентября 2021 года выросло до 524,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 524 тыс. 248 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 508 тыс. 936 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1523 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4054 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1973 человека, число смертей от COVID-19 – на 13.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 30 тыс. 807 тестов. Всего в стране проведено 8 млн 300 тыс. 660 тестов.

Более 1 942 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 548 000 человек прошли полный курс вакцинации.