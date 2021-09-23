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ЭКОНОМИКА РБ


В НОВОЙ ПРОГРАММЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ПРИОРИТЕТ ДЕЛАЕТСЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ - ГКНТ


14:06 23.09.2021

Ключевой особенностью Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы является системная переориентация инновационного развития страны с трансфера зарубежных технологий на внедрение отечественных разработок. Об этом сообщил 22 сентября в Национальном пресс-центре председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, такой подход соответствует лучшему мировому опыту и актуален в условиях санкционных ограничений со стороны государств, выступающих традиционными донорами высоких технологий.

«Таким образом уже в цели государственной программы заложен принцип, согласно которому основной источник инноваций – это наш собственный интеллектуальный потенциал», – подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что развитию системы интеллектуальной собственности в новой программе посвящена отдельная глава.

Следует сказать, что в прошедшем пятилетнем периоде сфера интеллектуальной собственности продемонстрировала весомый экономический потенциал: по сравнению с 2015 годом объем экспортных поступлений за использование прав на объекты интеллектуальной собственности увеличился более чем в шесть раз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в настоящее время перечень проектов и мероприятий программы включает около 70 проектов по созданию новых высокотехнологичных производств с общим объемом финансирования – около 5,2 млрд рублей. Всего на реализацию мероприятий ГПИР на 2021-2025 годы планируется направить 6,75 млрд рублей. Следует отметить, что перечень проектов и мероприятий является открытым и будет дополняться в течение всего пятилетнего периода.

В рамках ГПИР на 2016-2020 годы выполнялось 126 проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития нашей страны, а также 23 мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры. По итогам реализации проектов прошлой программы объем производства продукции составил около 6 млрд. рублей, из которой отгружено на экспорт на 3 810,5 млн рублей (64%).
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