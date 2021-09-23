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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ СОБРАЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ 90-ТОННЫЙ КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА


13:43 23.09.2021

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» собрало юбилейный 90-тонный карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558 — шасси №500.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, машины именно этой серии вошли в историю как первые в мире самосвалы грузоподъемностью 90 т с электромеханической трансмиссией переменного тока.

Первый 90-тонник серии БЕЛАЗ-7558 с ЭМТ вышел из ворот экспериментального цеха в конце 2012 года.

Основным преимуществом 90-тонников с ЭМТ по сравнению с самосвалами с гидромеханической передачей является возможность работы на технологических дорогах с величиной уклона до 20%. Электромеханическая трансмиссия обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, большую производительность при перевозках и снижение стоимости содержания.

В настоящее время линейка самосвалов серии 7558 представлена 10 различными модификациями. Ведутся активные работы по дальнейшему расширению перспективного модельного ряда карьерных самосвалов серии за счет внедрения новых технических решений и комплектации в соответствии с пожеланиями потребителя, ряда различных опций и специализированных систем, которые делают эксплуатацию машин простой и удобной.

Серия 7558 также является платформой для машин нового поколения, таких как самосвалы-роботы и самосвалы на аккумуляторных батареях.

Популярность самосвалов серии БЕЛАЗ-7558 постоянно растет. Сегодня новые 90-тонные машины марки «БЕЛАЗ» успешно работают на горнодобывающих предприятиях России, Узбекистана, Вьетнама, Казахстана, ЮАР, Монголии и других стран.
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