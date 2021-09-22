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ЭКОНОМИКА РБ
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В МИНСКЕ ВЫПЛАТИЛО РАБОТНИКАМ БОЛЕЕ 400 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТЕ»
13:07 23.09.2021
Минское частное предприятие по ремонту компьютерной техники недоплатило почти 190 тыс. рублей налогов в бюджет и обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Нарушения законодательства выявили работники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, директор фирмы в 2017-2021 годах выплачивал работникам зарплату по «серой» схеме – без уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН и подоходного налога в бюджет.
Руководитель частного предприятия организовал заключение формальных договоров с 7 индивидуальными предпринимателями, на счета которых перечислялись деньги за якобы оказанные ими услуги. Индивидуальные предприниматели возвращали директору полученные денежные средства наличными (за вычетом причитающегося им вознаграждения) – эти деньги использовались для выплаты работникам фирмы зарплаты «в конверте».
Всего с использованием противоправной схемы было выплачено более 400 тыс. рублей заработной платы. Причиненный государству ущерб составил почти 190 тыс. рублей.
В отношении директора столичного частного предприятия по ремонту компьютерной техники возбуждено уголовное дело. На имущество подозреваемого наложен арест. Ведется предварительное расследование.
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